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فن

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم يحصد 2.6 مليون مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:58 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
سعيد فراج
حقق كليب اللبنانية نجوى كرم الجديد، «بعشق تفاصيلك»، 2 مليون و604 آلاف مشاهدة، منذ طرحه عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب.

أغنية "بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الجديد "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها على "تويتر"، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.

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