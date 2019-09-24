عمرو أديب يفجر مفاجأة: شخص فى استراحة المعمورة كان يتواصل مع خلية إرهابية.. فيديو

أكد الإعلامى عمرو أديب، أن الإرهابيين أحمد إمام نجم، ومحمود هانى قبلان، عضوا لواء الثورة الإخوانى، اعترفا أن أحد الأشخاص داخل استراحة المعمورة كان يبلغهما التحركات.
وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، : "فى الاستجوابات لما سألوهم كنت بتعرفوا التحركات فى الداخل إزاى، قالوا فيه شخص بيقولنا على التحركات داخل الاستراحة"، معقبًا: "أنت كنت شغال فين يا محمد على؟.. ممكن برضه متكونش انت".
واستعرض الإعلامى عمرو أديب، مقطع فيديو لاعترافات الإرهابيين أحمد إمام نجم، ومحمود هانى قبلان، عضوى لواء الثورة الإخوانى لمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة فى محاولة لاغتيال الرئيس السيسى باستخدام القناصة، باستراحة المعمورة.