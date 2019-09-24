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فن

اليوم.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري بـ مهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
هند صبري
هند صبري
آيه عاطف
وصلت الفنانة هند صبري، وفريق عمل فيلم "نورا تحلم" أمس إلى الجونة لعرض الفيلم اليوم الثلاثاء، في المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

كما تم عرض فيلم "نورا تحلم" كأول عرض أوروبي في مهرجان سان سباستيان العريق، ومن المقرر عرضه عقب مهرجان الجونة، في قرطاج، في أول عرض تونسي".

وحققت هند صبري نجاحا كبيرا جدًا بالجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق 2" بجانب كل من كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وإياد نصّار، حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ 100 مليون جنيه.

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