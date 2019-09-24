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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:54 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
مي محمد
شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 24 - 9 - 2019 في مصر، ارتفاعا في مستهل التعاملات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 688 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 - 9 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 - 9 - 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 786جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 688جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 590 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 5504جنيهات.

سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

ويتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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