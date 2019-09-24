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فن

محمد رمضان عن فيديو الجونة: الحمد لله على هذا الحب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
شيرى نبيل
شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بنشر فيديو لاستقبال جمهوره له في مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابه في "تويتر".

وعلق رمضان على الفيديو: "الحمد لله على هذا الحب، جمهور الجونة".

وشارك محمد رمضان في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي التي بدأت يوم 19 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن رمضان طرحه كليب جديد "هما عايزنها فوضى"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن محمد رمضان كان آخر أعماله مسلسل "زلزال" والذى عرض فى رمضان الماضى وشاركه البطولة فيه حلا شيحة وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

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