أحسن فارس.. أحمد فلوكس يبعث رسالة إلى ابنه من الأهرامات

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة جديدة له وظهر فيها وهو يحتضن ابنه سيف من داخل الأهرامات.وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "مع ابنى سيف فى الأهرامات".وأضاف أحمد فلوكس: "إن شاء الله أشوفك أحسن فارس فى الدنيا".يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم "الممر"، الذي شارك فيه العديد من النجوم، أبرزهم أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، ومن إخراج شريف عرفة.