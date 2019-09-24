كنت محتاج فلوس.. طالب سكندري يدعي اختطافه ويطالب والدته بفدية 100 ألف جنيه

وتلقى قسم شرطة ثان المنتزه، بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بغياب نجلها يبلغ من العمر 19 عامًا عن مسكنهما.





وأكدت اتصال مجهول بها من الهاتف المحمول الخاص بنجلها المتغيب، وأكد وجود نجلها برفقته وطلب منها مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وفى وقت لاحق حضرت المبلغة للقسم وبصحبتها المتغيب وقررت عودته لمسكنهما من تلقاء نفسه مدعيًا قيام مجهولين باختطافه واحتجازه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه وهاتفه المحمول.

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة ادعاء شاب باختطافه وطلب فدية من أهله بالإسكندرية.تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى عدم صحة ادعاء نجل المجنى عليها، وبإعادة مناقشته قرر اختلاقه الواقعة واحتفاظه بالمبلغ المالى والهاتف لدى صديقه (عامل- مقيم بدائرة القسم)، وأضاف أنه هو من اتصل بوالدته وطلب منها المبلغ المالى عقب قيامه بتغيير صوته بواسطة برنامج على هاتفه المحمول، وأرشد عن الهاتف ومبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه طرف العامل، وقرر إنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، واتُخذت الإجراءات القانونية.