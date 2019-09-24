ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادات خاصة لـ الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:33 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
عبد الحكيم ابو علم
وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا بدنيا خاصا لتجهيز اللاعبين لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

ويتضمن البرنامج خضوع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس لتدريبات استشفائية، على أن تؤدي المجموعة التي لم تشارك في المباراة تدريباتها المعتادة بشكل طبيعي.

وعقد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق جلسة خاصة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق من أجل الاتفاق على البرنامج البدني الذي سيخضع له اللاعبون خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن يراعي البرنامج التأهيلي الذي وضعه بينكيل حالة الإجهاد التي يعاني منها بعض اللاعبين بسبب توالي المباريات خلال الأيام الماضية بداية من رحلة غينيا الاستوائية و خوض مباراة كانو سبورت ثم العودة إلى مصر ومواجهة الزمالك في السوبر المحلي والبقاء في برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة سموحة أمس في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خططي وتكتيكي.. تفاصيل التدريب الأول لـ الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

محاضرة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي

تطعيم فايلر في الأهلي

شاهد.. كواليس مران الأهلي استعدادا لـ كانو سبورت بدورى أبطال أفريقيا

مران بدني وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادا لـ كانو سبورت

الأهلي ينهي مرانه الأخير في القاهرة استعدادا لمواجهة كانو سبورت

ترشيحاتنا

صمت الرحيل أصعب.. رسالة رثاء مؤثرة من شيكابالا لـ الطفل أدهم

إعلان صفقة القرن.. تفاصيل لقاء جانتس وجرينبلات

اليجري يقترب من تولى مهمة مانشستر يونايتد خلفا لـ سولشاير

الروماني لوشيسكو يحسم مصير مشاركة نجم الهلال السعودي أمام التعاون

أنا صاحب الكورة | سوء أداء لاعبي الزمالك أمام الاتحاد.. تغييرات ميتشو السبب أم شيء آخر؟.. شاهد واحكم

استعدادات خاصة لـ الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني

راكب مشاغب يتسبب في هبوط طائرة أمريكية اضطراريا.. ما فعله سيصدمك

بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء