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ديني

هل يجوز للزوج التدخل في فطام الطفل.. الإفتاء توضح

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:48 م
فطام الطفل
فطام الطفل
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز فطام الرضيع فى الأشهر الحرم، وفى جميع أشهر السنة، وفى أي وقت كان.

وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «هل توجد أوقات يحرم فيها فطام الرضيع؟»، وذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع «يوتيوب»، أنه لا توجد أوقات يحرم فيها فطام الرضيع مطلقا، فالقرآن الكريم لم يحدد أشهر معينة للفطام بل حدد عمر الطفل عند فطامه وهو حولان أى عامين، لمن أراد أن يكمل الرضاعة، أى ليس شرطا عامين، وفى آية أخرى «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» بعد خصم 9 أشهر الحمل يبقى 21 شهرًا للرضاعة أى قبل العامين فقط بـ 3 أشهر. 


هل يجوز للزوج التدخل في مسألة فطام الطفل أم أنه أمر يخص الزوجة وحدها ؟ 

كما أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (هل يجوز للزوج التدخل في مسألة فطام الطفل أم أنه أمر يخص الزوجة وحدها؟). 

وأوضحت دار الإفتاء قائلة: أن الزوج له حق التدخل في مسألة فطام الطفل، حيث يجب أن تستشير الزوجة زوجها في فطام طفلهما حتى لا تحدث مشكلة.

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