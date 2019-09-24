إسرائيل.. اتفاق على تجنب انتخابات كنيست ثالثة وخلاف على رئاسة الحكومة

أوضحت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك اجتماعا مرتقبا غدًا بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" لمواصلة المساعي لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم.



واتفق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنع إجراء انتخابات ثالثة للكنيست.



ورغم إعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن الاتفاق بين الأطراف والتكتم على مجريات المشاورات، إلا أن تسريبات تشير إلى اتفاق مبدئي بين جانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن من دون أن يتم الخوض في التفاصيل أو المسائل الخلافية الكبرى بين الطرفين.



ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن النقاط التي لا زالت مدار خلاف، تتمحور حول من سيتولى أولا رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب بعد عامين.



وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن نتنياهو اتصل بعد الاجتماع الليلي برؤساء أحزاب اليمين، مؤكدا لهم أنه ما زال ملتزما بتعهداته، في المقابل توجه غانتس إلى أعضاء كتلته قائلا إنه "لا نية لديه للتخلي عن قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور".



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مقربة من جانتس قوله إنه "بعد الاجتماع اتضح أن هناك فرقا كبيرا بين إعلان نتنياهو حيث قال إنه يجري مفاوضات نيابة عن الكتلة اليمينية بأكملها، لكن على أرض الواقع فإنه يدير اتصالات ومفاوضات باسم "الليكود" فقط وليس الكتلة".

