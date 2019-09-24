بينلوبي كروز تدعم الناشطة المراهقة بعد توبيخها ترامب

أعلنت نجمة هوليود من أصول إسبانية بينلوبي كروز دعمها للناشطة السويدية المراهقة التي وبخت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ.





ونشرت بينلوبي على حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام صورة الناشطة البيئية الشهيرة جريتا ثونبرج وهي غاضبة، وكتبت عليها "برافو" وهاشتاج باسم الناشطة الصغيرة جريتا ثونبرج.





يذكر أن وبخت جريتا، أمس، المندوبين الدوليين خاصة الرئيس الأمريكي، خلال كلمتها في قمة العمل المناخي لعام 2019 المنعقد بنيويورك، وتهدف هذه القمة إلى جعل الدول تضع خططا لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع انبعاثات الوقود الأحفوري.



