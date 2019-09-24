ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بينلوبي كروز تدعم الناشطة المراهقة بعد توبيخها ترامب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:24 م
بينلوبي كروز والناشطة
بينلوبي كروز والناشطة المراهقة وترامب
أماني إبراهيم
أعلنت نجمة هوليود من أصول إسبانية بينلوبي كروز دعمها للناشطة السويدية المراهقة التي وبخت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ.

ونشرت بينلوبي على حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام صورة الناشطة البيئية الشهيرة جريتا ثونبرج وهي غاضبة، وكتبت عليها "برافو" وهاشتاج باسم الناشطة الصغيرة جريتا ثونبرج.

يذكر أن وبخت جريتا، أمس، المندوبين الدوليين خاصة الرئيس الأمريكي، خلال كلمتها في قمة العمل المناخي لعام 2019 المنعقد بنيويورك، وتهدف هذه القمة إلى جعل الدول تضع خططا لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع انبعاثات الوقود الأحفوري.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فقد قالت جريتا غاضبة: "لا ينبغي أن أكون هنا، كان يجب علي أن أعود إلى المدرسة القابعة على الجانب الآخر من المحيط، ومع ذلك يأتي جميعكم إلينا من أجل الأمل، كيف تجرؤا؟ لقد سرقتوا أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة".
بينلوبي كروز تدعم الناشطة المراهقة بعد توبيخها ترامب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرها 16 عاما.. ناشطة سويدية تقرر الإبحار إلى أمريكا لحضور قمة المناخ

ملايين المحتجين بعدة دول يطالبون بالتحرك لمواجهة تغير المناخ

ناشطة ذات 16 عاما تهاجم قادة العالم بقمة المناخ: سرقتوا أحلامي بكلماتكم الفارغة.. فيديو

كلمتين في جنابه.. ناشطة مراهقة توبخ ترامب خلال قمة المناخ.. فيديو

العالم يجتمع من أجل إنقاذ الكوكب.. الرئيس الأمريكي يحضر قمة المناخ لمدة 15 دقيقة.. وناشطة سويدية ذات 16 عاما تهاجم قادة العالم... واختفاء دول الفحم من القمة

اهم الاخبار.. ترامب : السيسي قائد حقيقي.. تفاصيل محاولة اغتيال السيسي .. ميسي الأفضل فى العالم

ترشيحاتنا

تعليق صادم من أيمن يونس على أداء الزمالك أمام الاتحاد ورأيه بـ ميتشو

رفع أسعار مازدا 2020 اليوم في مصر.. تفاصيل

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

دولة خليجية تطلق تحذيرات خطيرة.. هيكا يضرب بحر العرب خلال ساعات | تفاعلي

ارتفاع طفيف في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-9- 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني