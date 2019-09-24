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رياضة

بحضور جماهيري.. الزمالك يواجه بطل السنغال ببرج العرب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:52 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
القسم الرياضي
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قرار الجهات الأمنية، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت.

وأكد المصدر أن الاجتماع الأمني الذي عقد بالأمس شهد موافقة الأمن على إقامة المباراة في برج العرب بدلا من إقامتها في ملعب بتروسبورت.

وأشار المصدر الى أن الاتحاد المصري سيتولى إخطار نظيره الإفريقي بقرار الأمن بنقل المباراة من بتروسبورت، لتقام ببرج العرب وسط حضور جماهيري.

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