للوقوف على أعمال التطوير.. رئيس الوزراء يتفقد كورنيش النيل في بني سويف

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير كورنيش النيل بمحافظة بني سويف واستمع إلى شرح تفصيلي لتطوير الكورنيش.



يأتي تطوير كورنيش النيل بمحافظة بني سويف ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين الحيوية والقضاء على العشوائية وإزالة الإشغالات.



ويشمل التطوير توسعات على الجانب الملاصق لمجرى النيل، وإقامة حائط ساند من الدبش لحماية حواف وجوانب الطريق فى هذه الناحية، بالإضافة إلى زيادة عرض الطريق وإزالة كافة الإشغالات التى تحجب رؤية المجرى المائى للنهر وعمل ممشى علوى للمواطنين، علاوة على عمل جزيرة وسطى وإنشاء دورانات " returns " فى بعض الأماكن على الطريق لسهولة الحركة المرورية، بالإضافة إلى عمل إنارة ديكورية.



ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الكورنيش فى المسافة من مركز المؤتمرات وحتى شارع الروضة بطول 1 كم، حيث تتضمن أعمال التطوير توسعة طريق الكورنيش من 5 متر إلى 10 أمتار للاتجاه الواحد الذى سيضم إلى 3 حارات مرورية بإجمالى 6 حارات فى الاتجاهين، مع تقليص عرض الجزيرة الوسطى والاستفادة منها فى توسعة الجهة المقابلة للكورنيش من ناحية العمارات السكنية من خلال عمل أماكن انتظار للسيارات (عمودى أو موازي) أسفل تلك العمارات.



وتطوير كورنيش النيل سيمنح المنطقة انسيابا مروريا وسهولة لحركة السير بالمنطقة الحيوية، وسيمنع تكرار الإشغالات والتعديات العشوائية بالمنطقة، والتى كانت تتسبب فى تكدس مرورى وزحام شديد على طول الكورنيش من المنطقة العلوية، حيث يعد الكورنيش المتنفس الوحيد لأهالى بنى سويف على النيل.