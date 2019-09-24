بعد تشاجرهما.. شاهد احمد الفيشاوى بصحبة زوجته في الجونة

نشر الفنان احمد الفيشاوى، صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر احمد الفيشاوى بصحبة زوجته بعد تشاجرهما ورجل الأعمال نجيب ساويرس خلال تواجدهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.





وعلق احمد الفيشاوى على الصورة، "شكرا لك على تجربة مهرجان الجونة السينمائي تجربة رائعة، العودة الى القاهرة للبدء في اطلاق النار ولكن اتمنى لجميع اصدقائي التوفيق".





وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.















































