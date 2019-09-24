لا تعظ إسرائيل .. نتنياهو يوبخ أردوغان: كفاك كذبا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قارن فيها بين الهولوكوست والأوضاع في قطاع غزة.



وكتب نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من لا يكف عن ترويج الأكاذيب عن إسرائيل ويذبح الأكراد في بلاده وينكر المجزرة المروعة التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني عليه ألا يعظ إسرائيل. أردوغان – كفى كذبا!".

