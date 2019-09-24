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مكرم محمد أحمد: المصريون لن يقبلوا عودة جماعة الإخوان الإرهابية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:56 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان الإرهابية تصر على أن لها شعبية، وأنها قادرة على تغيير الأوضاع في مصر، وقادرة على إخراج المصريين في مظاهرات ولكن هذا وهم وكذب.

وأضاف مكرم محمد أحمد، في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن جماعة الإخوان تزيف الحقائق، وتنشر الشائعات؛ من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة.

وتابع مكرم محمد أحمد "جماعة الإخوان الإرهابية لا تدرك أن تاريخها انتهى، والمصريون لا يمكن أن يقبلوا عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة؛ لأن المصريين على علم بأن أول أهداف الجماعة هو كسر وتقويض قدرة الجيش".

وأكمل مكرم محمد أحمد حديثه، قائلًا "جماعة الإخوان الإرهابية في طريق مسدود، ولكن لا تزال جماعة الإخوان تحول في تحقيق أهدافها ولن تنجح في ذلك".

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