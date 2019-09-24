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رياضة

صفقة جديدة فى الزمالك بفرمان صربي .. تعرف عليها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:50 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسام الحارتي
قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالى لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.

وأضافت شيما صابر خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية " تايم سبورت "، أن الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك أبدى رغبته بالحصول على خدمات ماني لموني في أقرب وقت.

وأكدت شيما صابر أن مسؤولي نادي الزمالك بدأوا في اتخاذ كافة الإجراءات للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته أمام جينيراسيون فون السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

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