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أخبار البلد

تعاون بين نقابتي "الخدمات الإدارية والحكومة" بمصر وبيلاروسيا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:51 م
فاروق المهيرى نائب
فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
محمد غالى
عقدت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، جلسة مباحثات مشتركة مع وفد نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى بجمهورية بيلاروسيا برئاسة سرجى هوليافا رئيس النقابة الذى يزور مصر حاليا بدعوة من النقابة العامة للخدمات الإدارية.

أكد الجانبان على عمق العلاقات العمالية بالبلدين بما يعظم من علاقات التعاون السياسى والثقافى والاقتصادى بين مصر وبيلاروسيا وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق فى المحافل الدولية والإقليمية تأكيدا لدور الدبلوماسية الشعبية ممثلة فى التنظيم النقابى العمالى الداعم لجهود الدبلوماسية الرسمية بين البلدين.

استعرض المهيرى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها مصر الان، مشيرا إلى أن العمال حصلوا على العديد من المكاسب المشروعة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، مشيرا إلى المشروعات العملاقة وفرت العديد من فرص العمل وأدى ذلك إلى انخفاض كبير فى نسبة البطالة.

وقال إن مصر شهدت تحديثا فى العديد من التشريعات التى ساهمت فى فتح آفاق الاستثمار الآمن كما تم تعديل قوانين العمل والرعاية الاجتماعية والتى استفاد منها جميع العاملين بالدولة والتى أكدت على حماية البعد الاجتماعى وتفعيل الحوار الثلاثى بين أطراف العمل الثلاث (المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال والحكومة) هذه التعديلات للقوانين شارك فيها التنظيم النقابى من خلال أعضائه فى مجلس النواب.

ومن جانبه استعرض سرجى هوليافا رئيس نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى ببيلاروسيا القوانين والتشريعات الخاصة بالعاملين، لافتا إلى وجود تشابه كبير بين التشريعات بمصر وبيلاروسيا .. وأكد على عمق العلاقات الأخوية وأعرب عن سعادته لزيارة مصر صاحبة الحضارة.

حضر جلسة المباحثات من الجانب البيلاروسى مارينا دوبشانكا رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية، وبانا لوزبن (مترجمة) ومن مصر كل من حمدى عرابى نائب أول رئيس النقابة العامة، وهشام جلال أمين الصندوق، وهشام عبد اللطيف الأمين العام، وأشرف على ابراهيم أمين الصندوق المساعدة للنقابة العامة، وسحر محمود حسين عضو مجلس ادارة النقابة العامة ومسئولة لجنة المرأة.

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