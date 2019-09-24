مباراة الأهداف الصاروخية .. برشلونة يتقدم وفياريال يقلص النتيجة إلى 2-1

أنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدفين لهدف على ضيفه فياريال، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الكامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.



الهدف الاول جاء في الدقيقة السادسة من ركلة ركنية لمصلحة برشلونة نفذها ميسي نحو القائم الأول، ووصلت إلى جريزمان الذي سدد رأسية أعلى يمين الحارس في الزاوية الصعبة معلنًا إحراز هدف التقدم الأول لمصلحة فريقه.



وأحرز برشلونة ثاني الأهداف في الدقيقة 18 من كرة وصلت إلى أرتور خارج منطقة الجزاء، سدد من خلالها الكرة بقوة على يمين حارس المرمى الذي لم يحرك ساكنًا بعد أن اتجهت الكرة نحو الزاوية الصعبة، وسكنت الشباك معلنةً عن الهدف الثاني لمصلحة برشلونة.



كازورلا قام بالرد على هدف أرتور قبل لحظات من نهاية الشوط الأول أحرز هدفًا بنفس الطريقة في شباك تير شتيجين.



وشهد تشكيل البارسا، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب في العالم، ليرافق الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان، ليكتمل مثلث الرعب في هجوم البارسا لأول مرة في الموسم الجاري.



وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: سيميدو، جيرارد بيكيه، لونجليه، جونيور فريبو.



الوسط: أرتور، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.



الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان