ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مباراة الأهداف الصاروخية .. برشلونة يتقدم وفياريال يقلص النتيجة إلى 2-1

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:53 م
جريزمان - صورة أرشيفية
جريزمان - صورة أرشيفية
أحمد هاني
أنهى فريق برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدفين لهدف على ضيفه فياريال، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الكامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

الهدف الاول جاء في الدقيقة السادسة من ركلة ركنية لمصلحة برشلونة نفذها ميسي نحو القائم الأول، ووصلت إلى جريزمان الذي سدد رأسية أعلى يمين الحارس في الزاوية الصعبة معلنًا إحراز هدف التقدم الأول لمصلحة فريقه.

وأحرز برشلونة ثاني الأهداف في الدقيقة 18 من كرة وصلت إلى أرتور خارج منطقة الجزاء، سدد من خلالها الكرة بقوة على يمين حارس المرمى الذي لم يحرك ساكنًا بعد أن اتجهت الكرة نحو الزاوية الصعبة، وسكنت الشباك معلنةً عن الهدف الثاني لمصلحة برشلونة.

كازورلا قام بالرد على هدف أرتور قبل لحظات من نهاية الشوط الأول أحرز هدفًا بنفس الطريقة في شباك تير شتيجين.

وشهد تشكيل البارسا، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب في العالم، ليرافق الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان، ليكتمل مثلث الرعب في هجوم البارسا لأول مرة في الموسم الجاري.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: سيميدو، جيرارد بيكيه، لونجليه، جونيور فريبو.

الوسط: أرتور، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جريزمان يقود تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بلباو في الدوري الاسباني

ميسي يقود كتيبة برشلونة في موقعة بوروسيا دورتموند

التشكيل الرسمي .. ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة أمام غرناطة فى الدوري الإسباني

الدوري الإسباني .. غرناطة يحرج برشلونة في الشوط الأول ويتقدم بهدف دون رد

بالفيديو .. الـ VAR يمنح غرناطة الهدف الثاني أمام برشلونة في الدوري الإسباني

بالفيديو .. برشلونة يواصل السقوط ويخسر بهدفين من غرناطة في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة لترويج الشائعات في طريقها للحجب.. تفاصيل

من نجم الزمالك لـ حسام البدري.. هؤلاء مطلوب ضمهم للمنتخب

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. فيديو

قرارمن ميتشو.. خالد بوطيب يرحل عن نادي الزمالك لهذا السبب

محمد صلاح يحذف اسم منتخب مصر من حسابه على تويتر ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور