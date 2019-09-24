رئيس وزراء باكستان يفجر مفاجأة: ترامب طلب مساعدتي في الوساطة مع إيران

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب منه المساعدة في تخفيض حدة التوتر مع إيران.



وقال خان للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه تحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بناء على طلب الرئيس الأمريكي.



وأضاف خان أنه لا يمكن الخوض في تفاصيل أكثر من محاولة الوساطة بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

