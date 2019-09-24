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فن

الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:02 م
صدى البلد
محمد نبيـل
حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور عرض فيلم هند صبرى الجديد نورا تحلم، والذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وحرض العرض بجانب صناع الفيلم كل من ليلى علوى، يسرا، بشرى، صبا مبارك، أروى جودة، هنا شيحة، رشا مهدى، مى عمر، غادة عادل، وغيرهم.

الفيلم يعرض بالمسابقة الرسمية وسوف يشارك في المسابقة الرسمية أيضا لـ أيام قرطاج السينمائية بعد اختياره للعرض بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي منتصف سبتمبر المقبل الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.


نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، ويشارك فى بطولته لطفي العبدلي، حكيم بو مسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.

وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور
الجونة السينمائى.. ليلى ويسرا وصبا ولقاء فى عرض فيلم هند صبرى.. صور

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