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عمرو أديب: اجتماعات الرئيس السيسي على هامش الأمم المتحدة جايبة بواسير للإخوان.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:27 م
عمور اديب
عمور اديب
هاني حسين
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عددا كبيرا من اللقاءات الثنائية على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" كل القادة الكبار في العالم قابلوا الرئيس السيسي في اجتماعات الأمم المتحدة".

وتابع عمرو أديب:" الرئيس السيسي عقد عددا كبيرا من اللقاءات في أمريكا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وهذا رقم قياسي"، مضيفا:" اجتماعات الرئيس السيسي على هامش الأمم المتحدة جايبة بواسير للإخوان".

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