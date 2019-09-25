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ديني

السيدة عائشة كانت عندها حصان لعبة.. أمين الفتوى يوضح حكم الدباديب.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:12 ص
السيدة عائشة كانت
السيدة عائشة كانت عندها حصان لعبة .. أمين الفتوى يجيب
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل وجود الدباديب والعرائس للأطفال في المنزل حرام؟

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وجود دباديب وعرائس الأطفال في المنزل ليس حراما، بدليل أن السيدة عائشة أم المؤمنين كان لديها حصان لعبة لديه أجنحة والنبي لما رأي هذا الحصان أقرها عليه ولم ينكر وجوده.

وأشار إلى أن فن النحت وتجسيد شخصية معينة أو تصويرها أو رسمها جائز شرعا وليس فيه شيء، وينطبق ذلك على الصور التي يتم تعليقها داخل المنزل، فهي من باب الحب والتعلق بالشخص أو الاعتزاز بشخص قد يكون عزيزا.

وتابع: تعليق الصور في المنزل لا يعني أن أهل البيت يعبدون والعياذ بالله هذا الشخص أو يسجدون له بل هي قضية حب وتقدير فقط، وكذلك صور العريس والعروسة الموجودة في معظم البيوت المصرية والتي يعتز بها كل رجل وامرأة من باب الذكرى الجميلة، كل هذه الأشياء جائزة.

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