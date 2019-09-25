بـ بشرة برونزية.. حلا شيحة بـ اطلالة غير موفقة في مهرجان الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة حلا شيحة بإطلالة جذابة، وصادمة إلى حد كبير، حيث إنها ظهرت بـ بشرة برونزية، وأغمق من لون بشرتها العادية، وذلك خلال حضورها في مهرجان الجونة السينمائي ليومه السادس.





وارتدت حلا شيحة فستان حرير مكشوف من الظهر باللوز البيبي بلو الناعم، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها، حيث كانت إطلالتها غير موفقة الى حد كبير.





وتركت حلا شيحة شعرها منسدلة عبر اكتافها بطريقة طبيعية، وغير متكلفة، بالإضافة إلى إبراز ملامح وجهها الرقيقة ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.





وأكملت حلا شيحة إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث إنها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي، مع حقيبة باللون الرمادي والسماوي، وهو ما أكمل من اطلالتها.



