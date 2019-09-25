فيفي عبده: أنا مواطنة صالحة والسيسي ابن بلد.. وأحمد فلوكس: محمد على نصاب وحرامي

حاول العديد من الفنانين الفترة الماضية، مساندة مصر وشعبها ودعم جيشها من خلال الظهور في فيديوهات عبر السوشيال ميديا في محاولة منهم لتهدئة الأوضاع الحالية، وكان أبرز هؤلاء النجوم، الفنان أحمد فلوكس، وفيفي عبدة.





حيث قام أحمد فلوكس، بنشر فيديو مؤخرًا، عبر حسابه الرسمي على موقع "الفيسبوك" يدافع به عن مصر والجيش المصري، ويهاجم به من يعادي البلاد.





وقال فلوكس من خلال الفيديو: "أرد فى هذا الفيديو على الهارب الجبان محمد على والذى خولت له نفسه أن يوقع بين الجيش والشعب المصرى.. "بالتأكيد هناك كثير من الصعوبات التى نواجهها سواء من غلاء فى الأسعار أو التعليم وغيرها"،





وتابع :"لكن ليس مصر وحدها فى هذا الحال هناك بلدان كثيرة تعانى أيضا من أزمات اقتصادية.. محمد على نصاب وحرامى وسرق فلوسنا وهرب للخارج وانا واحد من الناس عملت فترة طويلة فى الفن وحتى الان اعانى من ازمات اقتصادية كثيرة فى حياتى الشخصية".





كما قامت الفنانة فيفي عبدة بالظهور لايف من خلال حسابها الرسمي على " الانستجرام " وقامت بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للهارب محمد علي، ولكل من يثيرون الفتن في البلاد، ولكنها استخدمت العديد من الألفاظ الخارجة، الأمر الذي سبب ضيق شديد لبعض متابعينها خاصة أنهم لم يعتادوا منها على هذه الطريقة، بينما شجعها البعض الأخر ورأوا أنها استطاعت قول ما لم يجرأ البعض على قوله.





وأكدت فيفي عبدة إنها لا يهمها ردود أفعال الجمهور على ما تقول فهي تريد لمصر الأمن والسلام، وإنها لا تأبه لنفسها ومن الممكن أن تهاجر وتترك كل شئ خلفها لكن بعد أن تطمئن على مصر.





قالت الفنانة فيفي عبده، إنها تدافع عن الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس السيسي.





وتابعت فيفي عبده: "إحنا ماصدقنا نعيش في أمن وأمان، وأنا حسيت بكل أم اتعذبت نتيجة الخراب الذي من الممكن أن يحدث إن ساءت الأوضاع في مصر".





وأكملت فيفي عبده: "الرئيس السيسي لا يخدم مصر فقط ولكنه يخدم العالم العربي، وهو مش معاه عصا سحرية كي يحقق الإنجاز بشكل فوري".





وتابعت فيفي عبده، "مصر هي طوق النجاة، وهي رمانة الميزان ولو مصر مش بخير هتلاقي كل الدول بدأت في الانهيار، ولازم ادافع عنها".





وأكملت فيفي عبده كلامها "أنا بحب بلدي ومش هسيبها ومش هلاقي زي بلدي، وانا بشتري كل حاجتي من مصر وكل حاجة برة مصر غالية جدا"، مضيفة:" أنا مش بفهم في السياسة".





وأضافت فيفي عبده في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة:"شخصيتي لم ولن تتغير على الإطلاق ".



