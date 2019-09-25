ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص تخصصوا فى سرقة متعلقات المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع بنطاق قسم أول بنها، أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.



وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول بنها مفادها قيام كل من أيمن خ ا " عاطل والسابق اتهامه في قضية مخدرات وحسن ع م " عاطل ومقيم ذات الناحيه وهاني ي خ " صاحب محل هواتف خلويه ومقيم بندر طوخ – دائرة مركز طوخ بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف الخلويه ومتعلقات المواطنين من الطرق العامة بأسلوب المغافلة بنطاق دائرتي قسمي شرطه أول وثان بنها.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين حال ترددهم علي دائرة قسم شرطه اول بنها وبحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن جرام تقريبًا وبحوزة الثاني سلاح ابيض (مطواة )



وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وحيازتهم للسلاح الناري والابيض بقصد ممارسة نشاطهم الاجرامي والمواد المخدرة بقصد التعاطي وتم بإرشاد المتهمين ضبط عدد 6 هواتف خلويه ومبلغ مالي 700 جنية المستولى عليهم في الوقائع التي أقروا بارتكابها وتولت النيابة التحقيق.

