سقوط الحداد وسلكة أشهر مروجى الهيروين فى العبور

ذاع صيتهما فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويج الهيروين على عملائهم من المتعاطين والمدمنين بمدينة العبور.. واتخذوا من أحد الأوكار بمناطق الحى الأول وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى حتى سقطوا فى قبضة رجال الشرطة وأحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.





وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحده مباحث قسم العبور من ضبط امام م ا " وشهرته " الحداد " واسلام ا ا " وشهرته " سلكة " عاطلين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.



