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حوادث

سقوط الحداد وسلكة أشهر مروجى الهيروين فى العبور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
ذاع صيتهما فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويج الهيروين على عملائهم من المتعاطين والمدمنين بمدينة العبور.. واتخذوا من أحد الأوكار بمناطق الحى الأول وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى حتى سقطوا فى قبضة رجال الشرطة وأحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحده مباحث قسم العبور من ضبط امام م ا " وشهرته " الحداد " واسلام ا ا " وشهرته " سلكة " عاطلين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة. 

وبتفتيش المتهمين ضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع و 3 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جرام ومبلغ مالى 500 جنيه وعدد هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

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