كلكم راع.. ريهام حجاج توجه رسالة مؤثرة لـ الرجال المنفصلين

ناشدت الفنانة ريهام حجاج، الآباء المنفصلين الاهتمام بأبنائهم وتلبية احتياجاتهم مع بدء العام الدراسي.



وكتبت ريهام حجاج رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام": "كل يوم بشوف ستات شايلة شيلة رجالة !! أرجو من كل راجل رامي مسؤولياته يفتكر إن كلكم راع وكل راع مسؤول عن راعيته".



وأضافت ريهام حجاج: "اللي بترميه دا حتة منك وحاتتسأل عنه.. ربنا يكون في عون كل الستات اللي شايلين".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج كان مسلسل "كارمن" الذي عرض في رمضان الماضي بالاشتراك مع الفنان محمد الكيلاني وولاء الشريف ومحمد مهران وعمر الشناوي ومحمد مرزبان، ومن تأليف سامح مجدي وإخراج حسين شوكت.

