رئيس الوزراء يسأل طلاب kg بالمحروسة: حضرتم كام يوم في المدرسة

أجرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حوارا مع طلاب مدرسة المحروسة ١ بحي السلام، وسأل مدبولي أحد الأطفال في kg عن عدد الأيام الذي حضروا فيها الى المدرسة، كما سأل عن عدد الطلاب بالفصول.



وقام طلاب kg بعد الأيام الذي حضروا خلالها للمدرسة أمام رئيس الوزراء، وذلك على هامش تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مدرسة المحروسة ١ لتعليم الأساسي بحي السلام للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح إمكانات المدرسة من ناحية عدد الفصول والطلاب وكثافة كل فصل.



ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب زيارته للمدرسة، مشروعي المحروسة ومعا لتطوير العشوائيات وتسكين اهالي المناطق غير الآمنة بها ويرافقه وزير الإسكان ومحافظ القاهرة.



ويضم مشروع المحروسة ١و ٢ نحو 4900 وحدة سكنية، وعددا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.



كما يتضمن مشروع معا، إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.

