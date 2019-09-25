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تعليم

أكاديمية البحث تطلب علماء لشغل عدة مناصب.. اعرف طريقة التقديم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقديم لعضوية اللجان الوطنية بها لضم نخبة من صفوة العلماء المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية لعضوية اللجان الوطنية، تمثل اللجان الوطنية تجمع لصفوة العلماء في كل تخصص علمي.

أوضحت الأكاديمية عبر موقعها الإلكتروني أنه ينوط باللجان الوطنية التواصل مع الاتحادات الدولية المناظرة لتخصص اللجنة، وتمثل مصر في أنشطة الاتحاد الدولي وتعمل على جذب أجندة أنشطة الاتحاد الدولي إلى مصر.

وتقوم اللجان الوطنية بتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية في مجال تخصصها، نشر كل ما هو حديث عن التخصص في المجتمع العلمي المصري، كما تتعاون مع تشكيلات أكاديمية البحث العلمي في إعداد الدراسات التخصصية الفنية وكذلك تقديم المشورة الفنية في مجال التخصص.

حيث يضم التشكيل في عضويته 15 من الأساتذة العلماء والخبراء من الجامعات ومراكز البحوث والهيئات العلمية المتخصصين في مجال عمل اللجنة على أن تكون نسبة تمثيل الشباب (أقل من 40 عاما) في عضوية اللجنة لا تقل عن ٢٥٪ ويفضل أن يكون أحد الأعضاء علي الأقل مشتغل بأحد الصناعات أو المؤسسات القومية او المؤسسات غير الحكومية المرتبطة بالتخصص.

كما يفضل أن يضم التشكيل العلماء الأعضاء في الاتحادات الدولية المناظرة أو اللجان أو الروابط المنبثقة عن تلك الاتحادات، حيث يتم التقدم من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولن ينظر إلى أي طلبات تقدم باليد أو تقدم مباشرة إلي رئيس الأكاديمية، على أن يكون أخر موعد للتسجيل يوم السبت الموافق 12/10/2019 عبر هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/735-2019-09-22-17-09-12

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