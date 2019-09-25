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فن

#صبا_مبارك تتصدر تويتر.. ومتابعون: صبا مبارك بمهرجان الجونة كله

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:31 م
صبا مبارك
صبا مبارك
رنا اشرف
تصدر هاشتاج #صبا_مبارك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إطلالتها التي لاقت إعجاب متابعيها وانبهارهم بإطلالتها من خلال حسن اختيارها للألوان أو تسريحات الشعر المناسبة لها أو لوكات المكياج المناسبة لها.

جاءت تعليقات متابعيها بالإعجاب من إطلالتها كالآتي:

حد بيلاحظ ان اي حد بيختار يلبس حاجة بسيطة جدا ومش تقليدية اوي بيبقى احلى، صبا مبارك ودرة وشيرين رضا كانوا افضل اختيارات وحاساهم اكتر تلاتة اختاروا حاجات أنيقة ومناسبة.

صبا مبارك حقيقي أجمل واحدة في الدنيا.

كل الoutfits بتاعة صبا مبارك فالمهرجان عمالة تدخل فقلبي.

صايره تعجبني صبا مبارك ، جمالها نظيف ومرتبه وانيقة.

قمرايا صَبَا مُبارك والله. ♥️

صبا مبارك بالمهرجان كله باللى فيه و الله و لا نقاش فى الموضوع خالص ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس ١٩ / ٩، في حضور سينمائي مصري وعربي وعالمي، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة، والتي تقدم أغلبها للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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