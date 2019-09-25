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مرأة

بـ التايجر.. هايدى كرم فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:40 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها بفستان تحت الركبة وبدون أكمام باللون التايجر الغامق، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود.

وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود فى الأيلاينر والرموش ، وأحمر شفاة باللون البنى، وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة ،ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بأسوارة لليد وخاتم لأكمال إطلالتها.











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