بنطلون بسوست .. سارة الشامي تتألق بإطلالة أنيقة وعصرية

نشرت سارة الشامي صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية وأنيقة.وأطلت بـ سويتشرت أسود وبنطلون عصري بسوسته من المنتصف، منسقة معهم شنطة متوسطة الحجم وحزام أسود أنيق مما أضاف جاذبية لإطلالتها.وأعتمدت فى الميكب على أحمر شفاه باللون الأحمر مما تناسب مع إطلالتها وأبرزت جمال عيونها بالماسكرا، بالاضافة إلى أنها انتعلت حذا بكعب عصري وأنيق.ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط دائري وخاتم رقيق لإبراز إطلالتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها ونالت الصورة إعجاب متابعيها.ويذكر أنها تشارك فى بطولة فيلم "ماكو" مع الممثل التركي يلدريم ، بمشاركة الفنانة ناهد السباعي، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.....