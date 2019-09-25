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لا يشغل أي منصب سياسي.. موكب نجل أردوغان يثير غضب الأتراك.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:09 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونجله بلال
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «تركيا الآن» فيديو جراف بعنوان «موكب نجل أردوغان يثير سخط الأتراك»، وهذا الفيديو يظهر فيه نجل الرئيس التركي اردوغان مستقل سيارته برفقة موكب كبير لحمايته.

وأثار مواكب الحراسة التي يسير بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبحت المواكب تلازم نجله بلال أيضا مما جعل جمهور السوشيال ميديا غضبهم، بسبب ظهور فيديو للسيارة التي يستقلها بلال برفقة موكب كبير للحماية.

على الرغم من أنه لا يشغل أي منصب سياسي ليتمتع بكل هذه الحماية ويقتصر عمله على إدارة الأوقاف الدينية.

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