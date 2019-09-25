ذات الرداء الأحمر.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في الجونة

تألقت النجمة ليلى علوي خلال فعاليات مهرجان الجونة اليوم، واختارت إطلالة نارية بالأحمر، لتتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت ليلى علوي بفستان أحمر ناري، مزين بحزام على الخصر، منحها إطلالة جذابة وأنيقة.



واختارت ليلى علوي تسريحة شعر بسيطة ويفي، وماكياج هادئ غير متكلف.



وكانت ليلى علوي قد تصدرت حديث مواقع التواصل الإجتماعي أمس بعد ارتدائها فستانا ساحرا، يطلق عليه خامة فتافيت السكر.