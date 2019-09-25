ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ذات الرداء الأحمر.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:24 م
ليلى علوي
ليلى علوي
رشا عوني
تألقت النجمة ليلى علوي خلال فعاليات مهرجان الجونة اليوم، واختارت إطلالة نارية بالأحمر، لتتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ليلى علوي بفستان أحمر ناري، مزين بحزام على الخصر، منحها إطلالة جذابة وأنيقة.

واختارت ليلى علوي تسريحة شعر بسيطة ويفي، وماكياج هادئ غير متكلف.

وكانت ليلى علوي قد تصدرت حديث مواقع التواصل الإجتماعي أمس بعد ارتدائها فستانا ساحرا، يطلق عليه خامة فتافيت السكر.
ذات الرداء الأحمر.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة في الجونة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان حرير كب أخضر.. إطلالة مميزة لـ داكوتا جونسون.. شاهد

زوجات النجوم يتألقن بالجونة.. زوجة هاني رمزي وخالد سليم وأحمد داود أبرزهن

موجز السوشيال ميديا .. منى زكي تشعل الجونة.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار

ترشيحاتنا

شاهد.. صورة مسربة لـ تي شيرت النادي الأهلي الجديد

زوجة أحمد الفيشاوي تعلن عن انتمائها الكروي.. وتعلق: للأسف

لجنة من اتحاد الكرة للتفتيش على الأهلي والزمالك .. اعرف السبب

الإخوان الإرهابية تطالب أعضاءها بالتنصل من المقاول محمد على وبث الشائعات والإحباط بين المصريين

تسمم جماعي في مدرسة للمتفوقين بـ المغرب

أبرزهن غادة عادل.. 6 فنانات الأكثر إثارة للجدل في الجونة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو