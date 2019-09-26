الإفتاء تحسم الجدل حول استخدام «شطاف الحمام» أثناء الصيام .. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن استعمال الإنسان شطاف الحمام وهو صائم، ودخول الماء إلى فتحة الشرج؛ لا يؤثر على صيامه وصيامه صحيح.



مستشار المفتى يوضح حكم استخدام «الشطاف» أثناء الصيام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن العلماء اختلفوا في حكم استخدام شطاف حمام في نهار رمضان على رأيين.



وأضاف "عاشور" في فتوى له، ردًا على سؤال: «هل استخدام الشطاف فى نهار رمضان يفطر؟»، أن أصحاب الرأي الأول، قالوا: «إنه مثل الحقنة الشرجية وإن دخول الماء من فتحة الشرج يفطر الصائم»، أما الرأي الثاني: «فهو لا يفسد الصيام»، ولكن المالكية قالوا إنه يصح استخدام الشطاف حال الصيام.