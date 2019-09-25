نص مكالمة ترامب وزيلينسكي.. وماذا قالا عن بوتين وميركل وماكرون

نشرت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء فحوى مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وتقول قناة "سي بي إن نيوز" الأمريكية أن المكالمة تظهر أن ترامب حث زيلينسكي مرارا على التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح الديمقراطي الأوفر حظا لخوض الانتخابات الرئاسية في 2020، جو بايدن، وابنه هانتر بايدن، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية.



ووفقًا للوثيقة، قال الرئيس ترامب بالمكالمة إنه يود معرفة "الوضع برمته وما حدث مع أوكرانيا"، وقال إن محاميه الشخصي، رودي جولياني، سيسافر إلى أوكرانيا. وقال زيلينسكي إنه سيلتقي بجولياني عندما يزور البلاد.



قال ترامب لـ زيلينسكي:"اسدي إلينا معروفا واعرف ما حدث بهذا الأمر برمته مع أوكرانيا" فيما يتعلق بـ "Crowdstrike"، وهي شركة للأمن السيبراني ساعدت في التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 2016.



سأل ترامب أيضا زيلنسكي عن بايدن، وادعى من دون تقديم أي دليل أن بايدن إبان عمله كنائب الرئيس السابق أوباما قد عمل على عزل المدعي العام الأوكراني على وجه التحديد لأنه كان يحقق مع شركة كان ابنه هانتر أحد أعضاء مجلس إدارتها.



وتعرض ترامب، لضغوطات شديدة للإفراج عن نص المحادثة، وأكد ترامب بالفعل أنه تباحث عن بايدن مع زيلينسكي واعترف أنه أبطأ المساعدات إلى أوكرانيا، رغم أنه ادعى أن الأمرين لا توجد علاقة بينهما.



وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي قد أمرت بفتح تحقيق رسمي حول "فضيحة أوكرانيا"، حيث يبدو أن الديمقراطيين اتخذوا قرار البدء في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للاشتباه في انتهاكه للدستور والسعي للحصول على دولة أجنبية لإيذاء خصومه.



أعلنت بيلوسي أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب، حيث يحقق المجلس في طلب ترامب مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا بين الديمقراطيين في انتخابات 2020.



وبحسب الدستور الأمريكي، فإن عزل الرئيس يتم على مراحل معينة، حيث يجب أن يقرر مجلس النواب قرار العزل ويعرضه على مجلس الشيوخ، ثم يخضع الرئيس لمحاكمة .



وجاء نص المكالمة التي جاءت في 5 صفحات وجرت في الـ25 من يوليو الماضي كالتالي:



- ترامب: تهانينا على الانتصار العظيم. جميعنا شاهدنا من الولايات المتحدة ولقد قمت بعمل رائع، الطريقة التي أتيت بها من بعيد، شخص لن يكن لديه فرصة كبيرة، وأنهيت الامر بالفوز بسهولة، إنه إنجاز مذهل، تهانينا.



- زيلينسكي: أنت محق بالفعل سيدي الرئيس. لقد حققنا فوزا كبيرا وعملنا بجد من أجل هذا، لقد عملنا كثيرا ولكن اود أن أعترف لك بأنه كانت لدي الفرصة لأتعلم منك. لقد استعنا قليلا ببعض من مهاراتك وثقافتك، وكنا قادرين على استخدامها كنموذج لانتخاباتنا ونعم، إنها حقيقة، كانت انتخابتنا فريدة. كنا في موقف فريد، وتمكنا من تحقيق نجاح فريد من نوعه. أستطيعه إخبار ما يلي، المرة الأولي التي اتصلت بي فيها للتهنئة، عندما فزت بالانتخابات الرئاسية، وفي المكالمة الثانية الآن مع فوز حزبي بالانتخابات البرلمانية. أعتقد أنه يجب عليَ الترشح عدد أكثر من المرات حتى تتصل بي أكثر ويمكننا التحدث عبر الهاتف أكثر.



- ضحك ترامب قائلا: هذه فكرة جيدة للغاية. أعتقد أن بلادك سعيدة للغاية بذلك.



- زيلينسكي: حسنا نعم، لأخبرك الحقيقة، نحن نحاول العمل بجد لأننا أردنا تصفية المستنقع هنا في بلادنا، جئنا بالعديد العديد من الأشخاص الجدد، وليس السياسيون القدامى، ولا السياسيون التقليديون، لأننا نريد شكلا جديدا ونوعا جديدا من الحكومة، أنت معلم عظيم بالنسبة لنا في ذلك.



- ترامب: حسنا، إنه لطف كبير منك أن تقول ذلك، سأقول إننا نفعل الكثير من أجل أوكرانيا، نحن ننفق الكثير من الجهد والكثير من الوقت، أكثر بكثير من الدول الأوروبية، ويجب أن يساعدوك أكثر من ذلك. ألمانيا تقريبا لا تفعل لك شيئا، كل ما يفعلونه هو الكلام، وأعتقد أن هذا شئ عليك أن تطلبه منهم. عندما كنت أتحدث إلى أنجيلا ميركل كانت تتحدث عن أوكرانيا، لكنها لا تفعل شيئا، الكثير من الدول الاوروبية تسير على المنوال نفسه، لذا أعتقد أنه شئ عليك أن تنظر به، ولكن الولايات المتحدة كانت جيدة للغاية تجاه أوكرانيا. لن أقول أن الأمر متبادل بالضرورة لأن الأمور التي تحدث ليست جيدة، لكن الولايات المتحدة كانت جيدة جدا جدا مع أوكرانيا.



- زيلينسكي: نعم انت محق تماما، ليس فقط بنسبة 100%، ولكن في الواقع 1000%، ويمكنني أن أقول لك الآتي، لقد تحدثت إلى أنجيلا ميركل، والتقيتها، التقيت أيضا وتحدث مع ماكرون. وقلت أنهم لا يفعلون ما عليهم فعله بشأن قضايا مثل العقوبات، إنهم لا يفرضون العقوبات، إنهم لا يفعلون ما يجب عليهم فعله لصالح أوكرانيا، الأمر يسير بعيدا عن المنطق الذي يقول إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكبر شريك لنا، ولكن عمليا الولايات المتحدة شريك أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي، وأنا ممتن للغاية لك لأن الولايات المتحدة تفعل الكثير لأوكرانيا، أكثر بكثير من الاتحاد الأوروبي، خاصة عندما نتحدث عن فرض عقوبات ضد الاتحاد الروسي. أود أن اشكرك على دعمك الكبير في مجال الدفاع، ونحن على استعداد للتعاون في الخطوات لتالية، وعلى وجه التحديد، نحن تقريبا جاهزون لشراء المزيد من صواريخ "جافلين" من الولايات المتحدة لأغراض دفاعية.



ترامب: أود أن تسدي لنا معروفا لأن بلادنا مرت بالكثير وأوكرانيا تعلم الكثير عن ذلك، أريدك أن تعرف كل ما حدث في هذا الموقف مع أوكرانيا، يقولون إن "كراودسترايك"..أخمن أن لديك واحد من رجالك الأثرياء..الخادم (السيرفر)، يقولون إن أوكرانيا لديها إياه، هناك الكثير من الأشياء حدثت، الموقف بالكامل. أعتقد أنك تحيط نفسك ببعض من هؤلاء الناس نفسهم، أود أن أجعل وزير العدل يتصل بك أو بالناس لديك، وأود منك أن تصل إلى جذر الموضوع. كما رأيتَ بالأمس، كل هذا الهراء انتهى بأداء فقير للغاية من قبل رجل يدعى روبرت مولر، أداء غير مقنع، لكنهم يقولون أن الكثير من هذا بدأ من أوكرانيا. أيا كان ما تستطيع فعله، من المهم للغاية أن تفعل ذلك إذا كان ممكنا.



زيلينسكي: نعم أنه مهم للغاية بالنسبة لي، ولكن شئ ذكرته لتوك، مهم للغاية بالنسبة لي كرئيس، ونحن منفتحون لأي تعاون مستقبلي. نحن على استعداد لفتح صفحة جديدة من التعاون في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ولهذا الغرض، عزلت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة، وسيتم استبدالها بسفير على قدر عالي من الكفاءة والخبرة الكبيرة، والذي سيعمل بجد لضمان أن كلا الدولتين آخذتان في التقارب. وأتطلع وآمل أيضا في أن أراه يحوذ على ثقتكم وأن يكون لديه علاقة شحضية بكم حيث يمكننا التعاون أكثر من ذلك. سأخبرك شخصيا بأن أحد مساعديني تحدث مع السيد رودي جولياني مؤخرا، ونأمل كثيرا في أن يكون السيد جولياني قادرا على السفر إلى أوكرانيا، وسنلتقيه بمجرد وصوله. أردت فقط أن أؤكد لك مرة أخرى أنه ليس لديكم سوى الأصدقاء حولنا، وسأحرص على أن أحيط نفسي بأكفأ الناس وأكثرهم خبرة، أردت أيضا أن أخبرك أننا أصدقاء. نحن أصدقاء رائعون، وأنت سيادة الرئيس لديك أصدقاء في بلدنا، لذا يمكننا مواصلة الشراكة الاستراتيجية. أنا أيضا أخطط لأحيط نفسي برجال رائعين وبالإضافة إلى هذا التحقيق، أضمن لك بصفتي رئيس أوكرانيا أن كل التحقيقات ستجرى علنا وبشفافية، يمكنني أن أضمن لك هذا.



- ترامب: جيد لأنني سمعت أنه كان لديكم مدع عام، وكان جيدا للغاية، وتم عزله، هذا ليس عادلا حقا. الكثير من الناس يتحدثون عن ذلك، الطريقة التي عزل بها المدعي العام الجيد جدا خاصتكم، وأن لديكم الكثير من الناس السيئيين للغاية تورطوا في ذلك. السيد جولياني رجل محترم وكان عمدة نيويورك، عمدة رائع، وأنا أود أن يتصل بك، سأطلب منه أن يتصل بك إلى جانب وزير العدل. رودي على دراية كبيرة بما يحدث، وهو رجل قدير للغاية. إذا استطعت أن تتحدث إليه فسيكون ذلك رائعا، السفيرة السابقة من الولايات المتحدة، المرأة، كانت أختيار سيئا والناس الذين كانت تتعامل معهم في أوكرانيا كانوا سيئين، لذا أردتك أن تعرف ذلك. الأمر الآخر، هناك الكثير من الحديث عن ابن بايدن، أنه أوقف المدعي العام، والكثير من الناس يريدون أن يعرفوا عن هذا، لذا أيا ما يمكنك عمله مع وزير العدل سيكون عظيما. بايدن تجول متفاخرا بأنه أوقف المدعي العام، لذا إن كان بإمكانك النظر في الأمر..الأمر يبدو لي فظيعا.



- زيلنسكي: أردت أن أحدثك عن المدعي العام، قبل كل شئ أنا أتفهم وأنا على دراية بالموقف، منذا أن فزنا بأغلبية كاسحة في البرلمان، المدعي العام القادم سيكون رجلي بنسبة 100%، ومن ترشيحي، والذي سيوافق عليه البرلمان، وسيدأ عمله في سبتمبر. هو أو هي سينظر في الأمر، وتحديدا الشركة التي ذكرتها في تلك القضية. قضية التحقيق في الأمر هي قضية التأكد من إعادة النزاهة مرة أخرى، لذا سنهتم به وستعمل على التحقيق في القضية. وفوق كل ذلك، سأطلب منك أن تتكرم بأن تزودنا بأية معلومات إضافية إن وجدت، ستكون مفيدة للغاية في التحقيق، للتأكد من أننا ندير بالعدالة في بلدنا، وفيما يتعلق بالسفير للولايات المتحدة من أوكرانيا بحسب ما أتذكر أن اسمها كان إيفانوفيتشلي. كان رائعا أنك كنت أول من يخبرني أنها كانت سفيرة سيئة، لأنني أتفق معك 100%، كان سلوكها تجاهي بعيدا عن الأفضل، حيث كانت تناصر الرئيس السابق وكانت في صفه، لم تتقبلني كرئيس جديد بشكل كاف.



- ترامب: حسنا، هي ستمر ببعض الأشياء. سأجعل السيد جولياني يحدثك وكذلك وزير العدل بار، وسنصل إلى لب الموضوع. أنا متأكد أنك ستتمكن من معرفة ذلك. سمعت أن المدعي العام عومل بشكل سيئ للغاية، وأنه كان شخصا عادلا للغاية، لذا حظا موفقا في كل شئ. أتوقع أن اقتصادكم سيصير أفضل وأفضل. لديكم الكثير من الأصول. إنه بلد رائع، لدي العدي من الأصدقاء الأوكرانيين، إنهم أناس مذهلون.



- زيلينسكي: أود أن أخبرك أنني أيضا لدي بعض الأصدقاء الأوكرانيين يعيشون في الولايات المتحدة. في الواقع آخر مرة سافرت فيها إلى الولايات المتحدة، كنت في نيويورك بالقرب من حديقة سنترال بارك، ومكثت في برج ترامب تاور. سأتكلم معهم وأتمنى أن أراهم مجددا في المستقبل. أردت أيضا أن أشكرك من أجل دعوتك إياي لزيارة الولايات المتحدة، وتحديدا واشنطن. على الجانب الآخر، أريد أن أؤكد لك أيضا أنني ساكون جادا جدا بشأن القضية وسأعمل على التحقيق. أما بالنسبة للاقتصاد، هناك آفاق واعدة لكلا البلدين، وأحد القضايا المهمة في هذا الشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. أؤمن أنه يمكننا أن نكون ناجحين للغاية ومتعاونين في مجال استقلالية قطاع الطاقة مع الولايات المتحدة، ونحن نعمل بالفعل على صعيد التعاون، نحن نشتري النفط الأمريكي لكني أتطلع للغاية إلى لقاء مستقبلي بكم. سيكون لدينا المزيد من الوقت لمناقشة تلك الفرص والتعرف إلى بعضنا البعض بشكل أوثق. أريد أن أقدم خالص شكري على دعمكم الكبير.



- ترامب: جيد، حسنا، شكرا جزيلا لك وأنا أقدر ذلك. سأخبر رودي ووزير العدل ويليام بار بأن يتصلوا. شكرا لك. في أي وقت شئت القدوم إلى البيت الأبيض، لا تترد في الاتصال، اعطنا موعدا وسنرتب حدوث ذلك. أتطلع لرؤيتك.



- زيلنسكي: شكرا جزيلا، سأكون سعيدا للغاية أن آتي وسأكون سعيدا لمقابلتكم شخصيا، والتعرف إليكم أكثر، أتطلع إلى لقائنا، وأود دعوتكم لزيارة أوكرانيا والقدوم إلى مدينة كييف الجميلة. لدينا بلد جميل سيرحب بك. وعلى الجانب الآخر، أعتقد أنه في الأول من سبتمبر سأكون في بولندا ويمكننا أن نلتقي هناك، آمل ذلك، وبعدها، ستكون فكرة سديدة أن تسافر إلى أوكرانيا، يمكننا أيضا أن نستقل طائرتي ونذهب إلى أوكرانيا، أو يمكننا السفر على متن طائرتك والتي هي على الأرجح أفضل بكثير من طائرتي.



- ترامب: حسنا، يمكننا ترتيب ذلك، أتطلع لرؤيتك في واشنطن، وربما في بولندا، لأنني أعتقد أننا سنكون هناك في التوقيت ذاته.



- زيلنسكي: شكرا جزيلا لك سيادة الرئيس.



- ترامب: تهانينا على عملكم الرائع الذي أنجزتموه، العالم أجمع كان يشاهد. لست متأكدا إذا كانت هناك بعض الآراء السلبية بشأنك، لكن تهانينا.



- زيلينسكي: شكرا لك سيادة الرئيس، إلى اللقاء.





