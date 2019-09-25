رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة عن علاقة وحش الشاشة بـ النادي الأهلي.. فيديو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن والدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقي كان يشجع النادي الأهلي.



وأضافت "رانيا فريد شوقي"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «والدي كان متعصب للنادي الأهلي، وكان بيروح الإستاد يتفرج على الماتشات».



وأشارت: «لما الأهلي كان بيكسب الدوري كان جمهور الأهلي بيجي تحت البيت عندنا في العجوزة وينادي على بابا، يقولوا اطلع يا ملك»، متابعة: «الجمهور كان عارف أن بابا أهلاوي وكان بيجي يحتفل معاه، وكان وقتها تعبان بس كان بيقوم مخصوص يحتفل معاهم».



