التعليم تبدأ تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية في 27 مدرسة فنية صناعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بدأ رسميًا تنفيذ البروتوكول الموقع مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن.



وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه تم بدء تنفيذ البروتوكول في عدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية ، وسيتم العام القادم إضافة 27 مدرسة أخرى.



وأوضح مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذه المدارس سيطبق فيها نظام التأسيس العسكري ، واختارنا مدرسة صناعي بنين في كل محافظة.



وأشار مجاهد إلى أنه يتم في هذه المدارس تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية مثل التربية العسكرية يعلم الطلاب الانضباط والمواطنة ، وهو مقرر نجاح و رسوب ، ويتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأكد أنه تم توجيه مديري المديريات إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة لذلك بالمدارس المختارة من أرض الطابور، وأعلام الجمهورية، ومكاتب إدارية، وحجرات للتدريب بها مساعدات ووسائل التدريب من شاشات العرض، وأجهزة الصوت، وأجهزة الكمبيوتر، كما تم التأكيد على تأمين إنشاءات المدرسة من أسوار وبوابات، إضافة إلى ذلك سوف يتم تطبيق نظام مصاحب لتحسين الانضباط العام بين طلاب الصف الثانى والصف الثانى بالمدارس المختارة.



وفيما يلى بيان بالمدارس ال 27 المختارة:

1- مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بمحافظة القاهرة



2- مدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية



3- مدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة



4- مدرسة بسيون الصناعيه بنين بمحافظة الغربية



5- مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفيه بمحافظة كفر الشيخ



6- مدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية



7- مدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية



8- مدرسة عرفه عبد المطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية



9- مدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط



10- مدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية



11- مدرسة بور سعيد الزخرفيه بمحافظة بور سعيد



12- مدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعيه بمحافظة الإسماعيلية



13- مدرسة السويس الصناعيه البحرية بنين بمحافظة السويس



14- مدرسة إمبابة الصناعيه بمحافظة الجيزة



15- مدرسة طاميه الصناعية بنين بمحافظة الفيوم



16- مدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف



17- مدرسة المنيا المعمارية الزخرفيه بنين بمحافظة المنيا



18- مدرسة مبروك الميكانيكية بنين بمحافظة أسيوط



19- مدرسة سوهاج الزخرف بمحافظة سوهاج



20- مدرسة قنا الميكانيكية بنين بمحافظة قنا



21- مدرسة الأقصر الميكانيكية بمحافظة الأقصر



22- مدرسة إدفو الصناعية بنين بمحافظة أسوان



23- مدرسة مطروح الزخرفية المعماريه بمحافظة مطروح



24- مدرسة الخارجة الصناعية بنين بمحافظة الوادى الجديد



25- مدرسة الغردقة الصناعية بنين بمحافظة البحر الأحمر



26- مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بمحافظة شمال سيناء



27- مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء