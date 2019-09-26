ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ليوناردو ديكابريو يحقق 345 مليون دولار بفيلم Once Upon a Time In Hollywood

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:33 ص
Once Upon a Time
Once Upon a Time In Hollywood
أحمد إبراهيم
حقق فيلم Once Upon a Time In Hollywood للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو، إيرادات وصلت إلى 345 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدي المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثام.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على إيرادات Once Upon a time in Hollywood لبراد بيت ودي كابريو .. فيديو

براد بيت ودي كابريو ومارجوت روبي يتألقون في العرض الخاص لـ once upon a time in hollywood.. صور

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

فستان مارجوت روبي يضعها في موقف محرج في عرض Once upon a time in Hollywood .. صور

طرح Once Upon a Time in Hollywood بالشرق الأوسط خلال أيام

بعد طول انتظار.. طرح Once Upon a Time in Hollywood فى مصر

ترشيحاتنا

رئيس لجنة المسابقات يحذر أندية الدوري المصري.. تفاصيل

عبد الحليم قنديل: أيمن نور نمرة.. ولا يوجد أي مظهر إسلامي في تركيا

فقدوا قدرتهم على الحشد.. الخرباوي: الإخوان عايزين الناس تنزل الشارع لهذا السبب

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

ليوناردو ديكابريو يحقق 345 مليون دولار بفيلم Once Upon a Time In Hollywood

حقيقة الزواج السري لـ وائل كفوري من هذه السيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور