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منوعات

شاهد.. لحظة وصول أول رائد إماراتي في التاريخ إلى الفضاء

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:41 ص
الإمارات في الفضاء
الإمارات في الفضاء
عزة عاطف
تحت شعار الإمارات في الفضاء تداولت الصحف العالمية والخليجية مقطع فيديو للحظة وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية عقب الالتحام بمركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية بسلام، وقد رافقه على متن الرحلة رائد روسي ورائدة أمريكية.

انطلق «هزاع علي المنصوري» و«جيسيكا مئير» من وكالة ناسا، و«أوليج سكريبوشكا» من وكالة روسكوزموس (وكالة الفضاء الروسية)، على متن صاروخ روسي سويوز أمس الأربعاء ضمن برنامج الفضاء الإماراتي الجديد، وأعلن وصولهما منذ ساعات قليلة.

كان المنصوري رائدًا في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل اختياره لتدريب رواد الفضاء في عام 2018، وتعتبر الرحلة جزء من برنامج روسكوزموس "الاشتراك في رحلات الفضاء"، والذي يسمح للأفراد الذين ليسوا جزءًا من وكالة الفضاء الروسية بالانطلاق في رحلة استكشاف قصيرة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد أطلقت برنامجها الوطني للفضاء في عام 2017 بهدف الوصول إلى المريخ بحلول عام 2021 وبناء مستوطنة على الكوكب الأحمر بحلول عام 2117.

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