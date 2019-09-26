شاهد.. لحظة وصول أول رائد إماراتي في التاريخ إلى الفضاء

تحت شعار الإمارات في الفضاء تداولت الصحف العالمية والخليجية مقطع فيديو للحظة وصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية عقب الالتحام بمركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية بسلام، وقد رافقه على متن الرحلة رائد روسي ورائدة أمريكية.





انطلق «هزاع علي المنصوري» و«جيسيكا مئير» من وكالة ناسا، و«أوليج سكريبوشكا» من وكالة روسكوزموس (وكالة الفضاء الروسية)، على متن صاروخ روسي سويوز أمس الأربعاء ضمن برنامج الفضاء الإماراتي الجديد، وأعلن وصولهما منذ ساعات قليلة.





كان المنصوري رائدًا في القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة قبل اختياره لتدريب رواد الفضاء في عام 2018، وتعتبر الرحلة جزء من برنامج روسكوزموس "الاشتراك في رحلات الفضاء"، والذي يسمح للأفراد الذين ليسوا جزءًا من وكالة الفضاء الروسية بالانطلاق في رحلة استكشاف قصيرة.



