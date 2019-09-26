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اقتصاد

مياه المنيا تستعد لمواجهة سيول الشتاء وزيادة العكارة بالنيل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:29 ص
محطات مياه وصرف صحي
محطات مياه وصرف صحي
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن استعداد الشركة لموسم الشتاء القادم بوضع خطة كاملة لإدارة الأزمات في حالة حدوث أي سيول.

كما أكد فى تصريحات له قبل قليل، على جاهزية جميع الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة لمواجهة أي أزمة، من خلال تجهيز كل سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات ووحدات الكسح الصغيرة والوحدات النقالى والمولدات الكهربائية مع تجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنين المتخصصين للتغلب على أى أعطال قد تحدث من جراء الازمة مع ربط غرفة عمليات الشركة وفروعها مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار الشركة القابضة.

وشدد، على جودة مياه الشرب وربط المعمل المركزى للشركة بالمعامل المتنقلة واخذ عينات من المياه بصفة مستمرة، والدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور تحسبًا لزيادة العكارة فى المصادر المائية (نهر النيل – الترعة الأبراهمية – البحر اليوسفى).

وأوضح أنه حال حدوث أى أزمات أو زيادة العكارة نتيجة حدوث السيول يتم غلق محطات وعمليات مياه الشرب التى قد تتأثر بالأزمة مع تحديد المحطات البديلة التى يتم ربطها على المحطات والعمليات المتضررة لتغذية المدن والمناطق المتأثرة بالأزمة وكذلك يتم ملء الخزانات الأرضية والعلوية مع الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور، بالإضافة إلى تجهيز المولدات تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى.

وأضاف أنه يتم مراجعة وتطهير جميع البيارات وكذا المطابق والشبكات والدفع بسيارات الكسح فى تلك المنطقة والأماكن المنخفضة لشفط أى تراكمات تنتج من السيول، مع التنسيق مع كل من غرفة عمليات المحافظة ومديريات الشباب والرياضة وشركة الكهرباء مديرية الري ومديرية التموين والصحة والإسعاف وإدارة الدفاع المدني.

وأشار إلى أنه يتم تشكيل لجان ازمات بكافة الفروع على مستوى الشركة وإعداد احتياطات من الشبه بالمحطات الكبري وهي (محطة الصعايدة بمغاغة ـ المحطة الرئيسية ببني مزار _ محطة علي باشا بمطاي ـ محطة عرب الزينة بسمالوط ـ محطة المنيا الجديدة ـ محطة كدوان جنوب المدينة ـ محطة بني أحمد ـ محطة المعصرة بملوي ـ المحطة البحرية والقبلية بمدينة المنيا أرض سلطان).

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مياه شرب المنيا تستعد لفصل الشتاء ومواجهة السيول

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