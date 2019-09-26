هما عايزنها فوضى لـ محمد رمضان تقترب من المليون مشاهدة .. فيديو

طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "هما عايزنها فوضى" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب.





وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا جدًا حيث اقترب الفيديو من كسر حاجز المليون مشاهدة، منذ وقت طرحها.





وتقول كلمات الأغنية: "اولا انت مش راجل .. بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل.. إزاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل.. لو مشروع حياتك الوحيد اللي انت عملته فاشل".



