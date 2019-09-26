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فن

هما عايزنها فوضى لـ محمد رمضان تقترب من المليون مشاهدة .. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
آيه عاطف
طرح الفنان محمد رمضان، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "هما عايزنها فوضى" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا جدًا حيث اقترب الفيديو من كسر حاجز المليون مشاهدة، منذ وقت طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: "اولا انت مش راجل .. بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل.. إزاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل.. لو مشروع حياتك الوحيد اللي انت عملته فاشل".

تعرف إيه انت عن الشارع واللي بيحصل فيه.. تعرف إيه عن الطفل اللي من صغره بيصرف عالبيت.. تعرف ايه عن الغلبان اللي بيعرق لأجل الجنيه.. أكيد مسمعتش صوت الشعب وانت جوه الكباريه".

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