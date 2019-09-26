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رياضة

فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
فرق نادي الشمس
فرق نادي الشمس
منتصر الرفاعي - عبدالله هشام
استقبل قصر محمد علي فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس، وذلك لدعم السياحة الداخلية، بمنطقة قصر المنيل المصري بالقاهرة.

وجاءت الزيارة لدعم السياحة من قبل اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني حيث أشاد اللاعبون بروعة قصر المنيل والمتحف والفنون الإسلامية التي من المقتنيات التاريخية المميزة بالقصر ضمن برنامج الرحلة.

وتقوم فرق الانزلاق الفني بجولات للترويج للسياحة وإبراز الدور الذي تلعبه الرياضة في هذا المجال.
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور
فرق الانزلاق الفني بنادي الشمس تواصل الترويج لدعم السياحة فى مصر .. صور

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