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ثقافة

أهمية العلم في حياة الشعوب.. ندوة بـ ثقافة مطروح

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقام قصر ثقافة مطروح محاضرة تحت عنوان "أهمية العلم فى حياة الشعوب"، ألقاها نجا سعد والتى تحدث من خلالها عن أهمية العلم فى حياة الإنسان بصفة خاصة وحياة الشعوب بصفة عامة، وكيف أن الدول التي تمسكت بالعلم واتخذت منه منهج للحياة تقدمت عن غيرها من الدول والشعوب، بجانب ورشة للحفر على الجبس، بمشاركة الفنانة نهلة ضمن سلسلة الورش التى ينفذها القصر، بحضور مجموعة من رواد القصر تعلموا خلالها الطرق والأدوات التي تستخدم للحفر على الجبس. 

واجتمع نادي الأدب العام بقصر الثقافة لمناقشة أحدث الأعمال الأدبية القصصية والشعرية والنثرية فى حضور أعضاء نادى الأدب برئاسة الشاعر على حمدان، باستضافة رئيس نادى الأدب المركزى عبدالقادر طريف. 

ونفذت تهانى ورشة حكى تفاعلى بحضانة جمعية تدريب الأمهات، والتى تضمنت قص حكايات للأطفال عن أهمية الوقت ، ضمن برنامج حكاية ومعلومة بثقافة الطفل، كما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة تصنيع أشكال من الفوم بحضانة الفردوس، قامت الفنانة هند بتعليم الأطفال تشكيل مجسمات صغيرة من الفوم وتجميعها مع بعضها بالشمع.

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