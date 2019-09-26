حياة طه حسين في ندوة بـ ثقافة الإسكندرية

عقدت الهيئة العامة لقصور مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "لمحات من حياة طه حسين"، تحدثت خلالها زينب طه عن نشأة عميد الأدب العربي وكيف تعامل مع الإعاقة التى كانت سببًا فى إصراره على التعلم والحياة بشكل سوى إلى أن أصبح وزيرا للمعارف، وفي اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب تم مناقشة التجربة الإبداعية للكاتب محمد وهبه وبعض أعماله الأدبية منها مجموعته القصصية "أزمنة الرماد"، وناقش نادي القصة بقصر ثقافة الأنفوشي أعمال الأعضاء.
أقام بيت ثقافة القباري ورشة تعليم رسم حر للأطفال بالألوان الفلوماستر بجمعية مدبر الأمور الخيرية، وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء مع ورشة التطريز والتريكو، قامت خلالها مسئول نادي المرأة بتدريب السيدات على كيفية عمل كوفية للطفل وشراب بالخيط الصوف، وفي ورشة الخياطة المقامة بقصر ثقافة الأنفوشي قامت المدربة عزيزة السيد بتدريب الرواد على كيفية قص بلوزة لطفلة.