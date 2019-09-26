نيفين جامع تفتتح المرحلة الأولى من معرض صنع في دمياط 2019 للأثاث





واشارت الي اهميته ايضا للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني جيد بأسعار معقولة واشارت الي ان الخدمات التسويقية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة بشكل عام تعمل علي استمرارها وتطورها بما يساهم في التنمية الاقتصادية وعلي زيادة فرص التشغيل للشباب والحرفيين بسوق العمل.

أكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ان الجهاز مهتم بالمساهمة في خطة الدولة للنهوض بصناعة الاثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى اللازم لمشروعات صناعة الاثاث، وذلك لتشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.جاء ذلك بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لمعرض "صنع في دمياط 2019" والذى يقام على 3 مراحل ابتداء من يوم 26 سبتمبر وحتى يوم 4 نوفمبر 2019، بصالة الجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا الى الساعة 9 مساء (بوابات 1 و4).وقد قام بافتتاح المعرض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات ويضم المعرض في المرحلة الأولى مجموعة متميزة من الموبيليا والاثاث لحوالي 42 مصنع للأثاث تم تمويلهم من جهاز تنمية المشروعات وتشمل المعروضات غرف نوم وسفرة وانتريهات وصالونات وغرف اطفال وتحف وانتيكات وكافة انواع الاثاث الكلاسيكي والمودرن التى تشتهر بها محافظة دمياط .وأكدت نيفين جامع أهمية اقامة هذه السلسلة من المعارض لفتح منافذ لتسويق وترويج مشروعات الأثاث المشهور بها ابناء دمياط وذلك لما تتميز به من جودة عالية وسعر منافس مقارنة بمثيلها بالمنتجات المستوردة.