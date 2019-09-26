رغم توقيعهم في كشوف الحضور.. غياب 24 طبيباً وممرضة بالمركز الطبي ببني سويف

علي الرغم من تحضير أنفسهم في كشوف الحضور والإنصراف بالمركز الطبي بالفشن جنوب بني سويف ألا إن زيارة مفاجئة لرئيس المدينة احمد دسوقي، رئيس الوحدة المنحلية لمركز ومدينة الفشن كشفت عن غياب 6 أطباء و17 ممرضة وإداري واحد، وأحيلوا للتحقيق بالشئون القانونية بالوحدة، لعدم تواجدهم بمحل عملهم، خلال زيارة مفاجئة للجنة من الوحدة المحلية للمركز الطبي بمدينة الفشن.



كانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن، جنوب بني سويف، ضمت، كل من: يوسف سعد، مدير التفتيش المالي والإداري وعاشور حلمي، مدير المتابعة وحيدر حسين، مديرمركز المعلومات، فاجأت المركز الطبي بمدينة الفشن، لمتابعة إلتزام العاملين بالتواجد في العمل.



وخلال الزيارة رصدت اللجنة غياب 6 أطباء و 17 ممرضة وإداري واحد، من العاملين بالمركز وعدم تواجدهم بمحل عملهم، أثناء مواعيد العمل الرسمية، رغم توقيعهم بسجلات الحضور والإنصراف، وتحررت مذكرة بالواقعة وبإحالتها للمحاسب أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية، قّرر إحالتهم للتحقيق.



من جانبه أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أهمية تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى، لافتًا إلى أن قطاع الصحة على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، وجاري وتم تنفيذ العديد من المشروعات والخطوات الهامة لتحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.