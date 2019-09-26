فيسبوك يغير مستقبل العالم الافتراضي بتقنية جديدة

أعلنت شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، ضمن مؤتمرها السنوي Oculus Connect 6 لتقنيات وأجهزة الواقع في سان خوسيه، عن تقنيات وميزات جديدة لربط نظارات الواقع الافتراضي بأي جهاز عن طريق ميزة Oculus Link.



وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، تتيح ميزة Oculus Link، لمستخدمي نظارات Quest إمكانية وصلها بمنافذ USB – C مع أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، أثناء لعب Rift PC والتي تحتاج دعم تقنيات الواقع الافتراضي.



وتأتي ميزة أخرى إلى النظارة وهي الدردشات، وقال مياغان فيتزجيرالد، رئيس تسويق المنتجات في Oculus : "إن المستخدمين سيتمكنون قريبًا من تبادل الدردشات من جهاز لآخر، وستتمكن من إرسال رسائل إلى أصدقائك في Oculus باستخدام نظارة وخارجها".



وتحصل Oculus التى ستكون متاحة ابتداءً من نوفمبر القادم، على ميزة لتنظيم وحضور الأحداث، أى أنك ستكون قادرًا على التخطيط للأحداث التي تحدث في الواقع الافتراضي ثم مشاركتها مع الأصدقاء.



يذكر أن نظارات الواقع التي تطورها شركة "فيسبوك" ستتيح للمستخدمين التحكم بها عن طريق حركة اليدين، ودون الحاجة لأي أجهزة مرتبطة، ويأتي ذلك بعد خبر أستحواذ فيسبوك على شركة التكنولوجيا العصبية CTRL-labs، لتنضم لقسم تقنيات الواقع في الشركة.