ثقافة قنا تناقش "دور المكتبة في تنمية الإبداع"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث عقد بيت ثقافة أبوتشت محاضرة بعنوان "دور المكتبة في تنمية الإبداع"، ودارت حول الإبداع والتفكير الذى يبدأ وينمو بالاطلاع والتجريب، ولا تأتي الأفكار الإبداعية من الفراغ، وأنما تحفزها أعمال وانجازات وأفكار الآخرين، وهذا ينطبق على جميع جوانب الفكر والإبداع، كما عقدت محاضرة بعنوان "كيفية كتابة نص باستخدام برنامج الوورد"، وتم شرح كيفية كتابة نص باستخدام برنامج الورد.



نفذت المكتبة الثقافية للطفل والشباب بأبو مناع بحري محاضرة بعنوان "دور الشباب في مشروعات التنمية" ألقاها د. محمد السيد، وتحدث عن دور الشباب في التنمية بصفتهم القوة الأكثر تاثير في المجتمعات، وذلك بما يملكونة من طاقات وأفكار يستطيعون من خلالها صناعة المستقبل، كما تناول دور الدولة لرعاية الشباب وتوفير التسيهلات الأزمة لهم من حيث القروض والأماكن وسهولة استخراج التراخيص وذلك بمعهد بنين الإعدادي الثانوي الأزهري بأبو مناع بحري.



نظمت مكتبة أبوشوشة الثقافية أمسية شعرية شارك فيها من شعراء مركز أبوتشت، حيث بدأت الأمسية بقصيدة للشاعر د. عاصم السمان بعنوان "غصب عنى" وقصيدة أخرى بعنوان "من صوتك"، كما ألقى الشاعر كمال نور الدين مجموعة قصائد شعرية بالعامية عنوانها "بقت روحى في مناخيرى" وقصيدة أخرى بعنوان "كنت ناوي أفضل بعيد"، ثم تطرق إلى مربعات فن الواو بقصيدة عنوانها "لاجفن عندينا غمضان"، وشعر الفصحى بإلقاء قصيدة من تأليف الشاعر محمد عبداللطيف بعنوان "فتاة من كوكب آخر"، كما شارك الشاعر محمد عبدالرحيم البرزى بقصيدة عامية بعنوان "جدتى قالت"، ثم تطرق إلى مربعات فن الواو، وشارك أحمد عقرة بقصيدة "من زمان "، وذلك بمركز شباب الشرقى سمهود.